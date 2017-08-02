قطر تتقدم بشكوى ضد مصر في مجلس الأمن

تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ”استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة”.

وقالت الدوحة في الشكوى: إن “تلك الأغراض السياسية لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، ضد دولة قطر”.

جاء ذلك في خطاب مكتوب تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه، اليوم الأربعاء، وحمل توقيع مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني.

وأشارت الدوحة في الخطاب إلى أن “مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة، لا تمت بصلة لعمل المجلس ولجانه، وتؤثر سلبًا على سياقات عمل المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين”.

وجاء في الخطاب: “ترفض دولة قطر بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلًا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر، التي تعد مصر جزءًا منها”.

وتابعت قطر في خطابها قائلة: إن “ما تقوم به مصر يشكل انتهاكًا صارخًا للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن، وذلك في تجاهل تام لولاية المجلس وجسامة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين”.