قطر تعلق على مصافحة الجبير وظريف باسطنبول

اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مصافحة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف “شأن خاص”.

وقال آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الذي وصل العاصمة الدوحة في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تتدخل في العلاقات الثنائية للدول، كما تطلب منهم عدم التدخل في علاقاتها (قطر) الثنائية.

وتعد زيارة الوزير الإيطالي الأولى لرئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى الدوحة منذ بدء الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران الماضي.

وورد تصريح آل ثاني، رداً على سؤال حول مصافحة الجبير وظريف، أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بشأن المسجد الأقصى، في إسطنبول.

وقال وزير خارجية قطر “مصافحة وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني يعتبر شأنا خاصا بهما، ودولة قطر ليست في محل أن تحكم العلاقات الثنائية، كما تطلب قطر عدم تدخل أي من الدول في علاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى”.

وأكّد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، خلال اجتماع المنامة الأحد الماضي، “استعدادهم” للحوار مع قطر شريطة التنفيذ “الكامل” للمطالب الـ13 التي قدموها للدوحة بلا تفاوض حولها.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى إجراءات عقابية بحقها لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”.