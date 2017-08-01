الغنوشي يدعو الشاهد إلى إعلان عدم اعتزامه الترشح لرئاسة تونس

دعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مساء الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى “الإعلان رسميًا بأنه غير معنيّ بالانتخابات الرئاسية 2019″، وأنه “معنيّ فقط بإدارة الشأن العام في تونس، وأساسًا الجانب الاقتصادي والسهر على تنظيم انتخابات بلدية ثم انتخابات تشريعية ورئاسية”.

وذكّر الغنوشي في مقابلة بثت ليلة الثلاثاء، على قناة “نسمة” الخاصة، بتجربة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة عندما أدار الشأن العام ومنه الشأن الاقتصادي، وعندما فكر في الانتخابات الرئاسية 2014 حدث تشويش، وتم التصحيح.

وحول التحوير الوزاري المنتظر، أكد الغنوشي، الذي كان يرتدي ربطة عنق، بعد أن ظهر بها ولأول مرة قبل يومين، أنّ حركته ترى أنّ التحوير ضروري، مشيرًا إلى وجود “مناصب شاغرة أصلًا إلى جانب وزارات بدون وزراء”.

وعاد ليؤكد أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو الذي يملك الصلاحيات لإجراء تحوير في حكومته، مشيرًا إلى إمكانية وجود خلافات داخل حزب نداء تونس حول رئاسة يوسف الشاهد للحكومة وعلاقته بالحزب، مضيفًا أنّ كتلة نداء تونس في البرلمان تدعم وتصوّت لفائدة تمرير المشاريع التي تقدمها الحكومة.

وتحدث راشد الغنوشي، عن الحرب التي تشنها الحكومة على الفساد، مؤكدًا أن حزبه يساند هذه الحرب مشترطًا أن تكون في إطار القانون ووفق أحكام قانونية واضحة، في إشارة إلى ما تمّ تداوله من أنّ ما يحدث ليست حربًا على الفساد بقدر ما هي تصفية حسابات.

ونبّه إلى عدم الانفلات عن الهدف الحقيقي لمحاربة الفساد، محذرًا الحكومة بضرورة “مسك الأعصاب حتى لا تمتدّ الأيادي إلى أموال الناس، إلا بعد صدور حكم قضائي، وفي إطار القانون.