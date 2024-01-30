"غزة الجديدة".. حاخام متطرف يقترح مدينة "عالية التقنية" بلا فلسطينيين

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن حاخام إسرائيلي متطرف، تقديمه رؤية جديدة لما اسماها مستقبل قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، فإن كان يريد أن يحولها إلى مدينة خضراء عالية التقنية التي ستجذب السكان اليهود والسياح الأجانب على حد سواء، وستعاد تسميتها بـ”غزة جديدة“ ولن يكون مرحب بالفلسطينيين.

وقال الحاخام إيتان كان، البالغ من العمر 49 عاماً أثناء حدث وُصف بأنه "المستوطنات تجلب الأمن"، عقد في القدس، مساء يوم الأحد، أن غزة "ستكون مدينة إسرائيلية".

وذكر التقرير أنه "لا توجد لدى إسرائيل خطة ملموسة لغزة بعد انتهاء الحرب، إلا أن هدفها الأساسي هو إعادة التوطين اليهودي في غزة".

وفي يوم الأحد، انضم آلاف من الناس، معظمهم من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يعيشون في الضفة الغربية، إلى وزراء حكوميين في حدث عقد في قاعة محاضرات القدس.

وعرض المنظمون خرائط تتضمن خططا لإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في غزة، وتشجع الفلسطينيون على ترك الجيب تماما.