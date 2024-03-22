بعد الفيتو الروسي الصيني.. مشروع قرار جديد بشأن غزة أمام مجلس الأمن السبت

أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أمريكي أشار إلى وقف إطلاق النار.

وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من اعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة 14,00 ت غ، وفق وكالة "فرانس برس".