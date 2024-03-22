بعد الفيتو الروسي الصيني.. مشروع قرار جديد بشأن غزة أمام مجلس الأمن السبت
أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أمريكي أشار إلى وقف إطلاق النار.
وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من اعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة 14,00 ت غ، وفق وكالة "فرانس برس".
جاء ذلك بعدما رفض المجلس اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق بشأن الرهائن بعد أن صوتت روسيا والصين ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة.
ودعا القرار، الذي صوتت عليه الجزائر بالرفض فيما امتنعت غيانا عن التصويت، إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وصوتت 11 دولة عضوا في مجلس الأمن من إجمالي 15 لصالح القرار.