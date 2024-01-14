محللون لـ"إرم نيوز": ضرب الحوثيين يُنذر بحدوث مواجهة إقليمية

ودعا المحللون إلى استخدام جميع القنوات الدبلوماسية لتهدئة الأزمة، وحماية أرواح المدنيين، وضمان بقاء البحر الأحمر مفتوحًا كممر ملاحي آمن، مطالبين بضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة لمنع انتشار الحرب إلى أماكن أخرى في المنطقة.

وأجمعوا على أن "تصاعد الصراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التأثير بشكل كبير على أسعار النفط والتضخم"، مرجحين أن تقفز أسعار النفط "إذا تحول الصراع إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، وهي منتج رئيس للنفط".

تصعيد عسكري

ويرى رئيس قطاع مكافحة الإرهاب في المنظمة العربية الإفريقية، اللواء شبل عبدالجواد، أن "الفترة المقبلة ستشهد احتدامًا في الصراع الراهن بالبحر الأحمر"، مُتوقعًا أن يرد الحوثيون على الضربات المشتركة، التي استهدفت مواقعهم الاستراتيجية في اليمن.