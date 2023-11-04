"الغارديان": روسيا تبحث عن "النفوذ الضائع" عبر حرب غزة

اعتبر تقرير لصحيفة صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن استقبال روسيا لوفد من حماس قبل أيام، يأتي ضمن محاولات الرئيس فلاديمير بوتين لتعزيز نفوذ بلاده المتضائل في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن وفد حماس، الذي ترأسه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، أجرى محادثات ركزت على سلامة المواطنين الروس في غزة وإطلاق سراح الرهائن، في حين تكتمت موسكو على الهدف الحقيقي للزيارة.

وأثار التواجد المتزامن لنائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني في موسكو، والذي التقى أيضًا بحماس، القلق من التنسيق بين حماس من ناحية، وروسيا وإيران من ناحية أخرى.