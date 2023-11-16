القضاء الجزائري يثبّت أحكامه على بوتفليقة ورجال أعمال

واتهم هؤلاء بإخفاء العائدات الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال والتصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية، ومخالفة قوانين الصرف بعد عودة الإنابات القضائية أو عمليات التفتيش بعد صدور أحكام الإدانة.

وتمت مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.

وكان السعيد بوتفليقة توبع في القضاء الجزائري في عدة قضايا منها تمويل العهدة الخامسة لشقيقه (2019)، وحكم عليه بعقوبة 8 سنوات حبسًا نافذًا، مع إلزامه بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته ثلاثة ملايين دينار ما يعادل 21 ألف دولار أمريكي.