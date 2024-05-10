الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في غزة

وأكد الجيش، أن الجنود القتلى والجرحى من الوحدة نفسها وسقطوا في المكان نفسه، مبينا: "إن معارك ضارية تجري في قطاع غزة".

ومن جهتها، قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي ظهر الجمعة: "فجرنا حقلا من الألغام والعبوات الأرضية الشديدة الانفجار في عدد من آليات العدو المتوغلة شرق جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".

وقال شهود عيان، "إن الانفجار وقع تحديدًا في محيط مركز شهداء الزيتون الصحي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية جنوب شرق مدينة غزة"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأعلنت كتائب القسام الجناح لحركة حماس، أنها استهدفت "بالاشتراك مع كتائب الأنصار طائرة مروحية صهيونية شرق حي الزيتون بصاروخ +سام 7+"، مضيفة: "استهدفنا تجمعًا لجنود العدو جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون".

وتابعت سرايا القدس: "قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح برشقة صاروخية من نوع (107)".