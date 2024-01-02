قيادي فلسطيني: تجاوز متعمد لمنظمة التحرير بشأن مبادرات وقف إطلاق النار
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، إن المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة "لم تعرض على قيادة المنظمة".
وأوضح رباح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن هذه المبادرات "تجاوزت منظمة التحرير"، معتبرًا أن "هناك تجاوزًا متعمدًا للمنظمة بهذه المبادرات، خاصة التي تدعو لتشكيل حكومة فلسطينية بإشراف أمريكي".
ورأى أن "الصيغ التي تُطرح تخلط ما بين تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وتشكيل حكومة فلسطينية".
وأشار رباح إلى أن "اللجنة التنفيذية للمنظمة رفضت المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة، ليس لِكونها لم تُعرض على القيادة الفلسطينية فقط، وإنما لمضمونها الذي يقوم على صيغة الهدن وليس وقفًا شاملًا لإطلاق النار".
وأضاف أن "تبادل الأسرى هو القضية الرئيسة بالمبادرة المصرية"، وأن "القيادة اعترضت على عدم احتوائها على وقف شامل لإطلاق النار، وعلى تشكيل حكومة لإدارة غزة من المفترض أن تحظى بقبول أمريكي وإسرائيلي".
وتساءل رباح: "ما طبيعة هذه الحكومة التي ستتشكل من قبل أطراف خارجية؟"، متابعًا بالقول: "للأسف، الرفض لا يكفي، والمطلوب تقديم صيغة بديلة وتشكيل قيادة من جميع الفصائل تقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية والانقسام".
وكشف رباح عن "حوارات" تجريها فصائل فلسطينية من فتح وحماس للوصول إلى صيغة موحدة للتعاطي مع الوضع الحالي، قائلًا إن "أهم ما نسعى إليه وقف إطلاق النار، وبعد ذلك ننتقل للبحث في موضوع تبادل الأسرى ومن ثم المسار السياسي لإنهاء الاحتلال".