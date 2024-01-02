قيادي فلسطيني: تجاوز متعمد لمنظمة التحرير بشأن مبادرات وقف إطلاق النار

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، إن المبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة "لم تعرض على قيادة المنظمة".

وأوضح رباح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن هذه المبادرات "تجاوزت منظمة التحرير"، معتبرًا أن "هناك تجاوزًا متعمدًا للمنظمة بهذه المبادرات، خاصة التي تدعو لتشكيل حكومة فلسطينية بإشراف أمريكي".

ورأى أن "الصيغ التي تُطرح تخلط ما بين تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وتشكيل حكومة فلسطينية".