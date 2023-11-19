قيادي بمنظمة التحرير يطالب بحكومة طوارئ فلسطينية لـ"إدارة الحرب"

وأضاف: "يجب العمل من أجل تشكيل حكومة طوارئ في إطار الرؤية الشاملة السياسية والوطنية الفلسطينية لردع إسرائيل عن هجماتها ضد قطاع غزة"، معتبرًا أن إسرائيل فشلت في جميع أهدافها بالحرب على غزة.

وتابع رباح: "المطلوب المسارعة في توحيد الموقف الفلسطيني ومن ضمنه حكومة طوارئ على غرار ما جرى في إسرائيل التي شكلت مثل هذه الحكومة للتوحد في الحرب على غزة ومن باب أولى أن نحقق ذلك فلسطينيًا".

وبين القيادي في منظمة التحرير أن "بعض القوى تعمل على التحضير لاجتماع قيادي بمشاركة الجميع من أجل وضع خطة شاملة متفق عليها بعيدًا عن الخلافات الداخلية"، مؤكدًا أن "القضية الرئيسة هي كيف نحمي شعبنا بالضفة وكيف نوقف الحرب بغزة".

ولفت إلى أن "هناك العديد من السيناريوهات التي يتم التحضير لها بشأن غزة، والقيادة الفلسطينية تتابع عن كثب التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بهذا الشأن"، لافتًا إلى وجود "سعي لإبقاء السيطرة الإسرائيلية على القطاع بعد الحرب".

واعتبر القيادي في منظمة التحرير أن "هذا يعني حكما عسكريا إسرائيليا للقطاع بترتيبات أمنية، كما أن هناك سيناريو الوصاية الدولية على غزة، وكل ذلك هدفه تزيين انتصار إسرائيل في حربها ولتكريس فصل غزة عن الضفة الغربية"، وفق قوله.

وأوضح أن "الحروب سببها استمرار الاحتلال، والحل الوحيد هو إنهاؤه وإقامة الدولة الفلسطينية، وربما العالم بات الآن على جدول أعماله هذه الفكرة بما في ذلك دول غربية كانت شريكة لإسرائيل في حربها على غزة أن لا حل سوى بإقامة دولة فلسطينية".