هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ يستهدف القوات الأمريكية في العراق

تعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل، بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، والتي تضم القوات الأمريكية إلى هجوم بطائرتين مسيرة، كما تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق إلى هجوم بصواريخ كاتيوشا.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "قاعدة حرير، التي يتواجد فيها الجيش الأمريكي تعرضت قبل قليل إلى هجوم من خلال طائرتين مسيرتين، تم إسقاطهما من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الأمريكي، دون معرفة حجم الأضرار، فيما شُددت الإجراءات الأمنية داخل القاعدة تحسباً لهجمات أخرى".