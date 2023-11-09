هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ يستهدف القوات الأمريكية في العراق
تعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل، بإقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، والتي تضم القوات الأمريكية إلى هجوم بطائرتين مسيرة، كما تعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق إلى هجوم بصواريخ كاتيوشا.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "قاعدة حرير، التي يتواجد فيها الجيش الأمريكي تعرضت قبل قليل إلى هجوم من خلال طائرتين مسيرتين، تم إسقاطهما من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الأمريكي، دون معرفة حجم الأضرار، فيما شُددت الإجراءات الأمنية داخل القاعدة تحسباً لهجمات أخرى".
وأضافت المصادر أنه "بذات الوقت تعرضت قاعدة عين الأسد، التي يتواجد فيها الجيش الأمريكي الى هجوم عبر قصفها بثلاثة صواريخ كاتيوشا، حسب المعلومات الأولية، وسقطت الصواريخ قرب الجناح العسكري الذي يضم الجنود الأمريكيين، ولم يسبب أي أضرار وفق المعلومات الأولية".
ولوحت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة الأمريكيين، نصرة لفلسطين، مؤكدة أن المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.
وتتعرض القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية للبنتاغون.