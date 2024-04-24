أمريكا.. دعوات لتحريك الحرس الوطني ضد طلاب مناهضين لإسرائيل

من جانبه، حثّ السيناتور الجمهوري توم كوتن، في منشور له على منصة إكس، على وقف "البوغروم" الجديد في جامعة كولومبيا.

و"البوغروم"، تسمية روسية الأصل تدلّ على شكل من أشكال الشغب الموجه ضد جماعة معيّنة، سواء كانت عرقيه أو دينية أو غيرهما.

وأكد كوتن أنه إذا لم يرسل عمدة نيويورك الشرطة، ولم يحرّك حاكم ولاية نيويورك وحدات الحرس الوطني للتدخل في المظاهرات، فإنه يرى أن بايدن يتحمّل مسؤولية تفريق المتظاهرين.

وسبق أن أدان بايدن التظاهرات المناهضة لإسرائيل في الجامعات، لا سيما جامعة كولومبيا.

وقال الثلاثاء، "أدين التظاهرات المعادية لليهود، ووضعت برنامجًا لمواجهتها. وأدين أيضًا أولئك الذين لا يفهمون وضع الفلسطينيين".