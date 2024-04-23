من هي نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا التي أثارت الجدل؟

بعد طلبها الشرطة التدخل لفض مظاهرة مؤيدة لغزة داخل حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأمريكية، سطع في الإعلام اسم رئيسة الجامعة نعمت شفيق، وهي مصرية الأصل.

وكانت شفيق حديث الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، خصوصًا على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة أمس الإثنين، وأسفرت عن اعتقال 100 طالب.

كما ألغت الرئيسة الدراسة في الجامعة الإثنين، وجعلت التدريس عن طريق الإنترنت، "لتخفيف الضغينة"، بحسب رسالة أرسلتها شفيق بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين والطلاب.

وأثارت هذه الخطوة استنكار أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلى جانب الطلاب، وأثارت جدلًا في البلاد التي ترفع شعار الدفاع عن الحريات.

وسبق هذه التحرك بأسبوع استدعاء الشرطة من قبل المسؤولة ذاتها لإخلاء خيام نصبها محتجون في حرم الجامعة لمطالبتها بسحب استثمارات متعلقة بأنشطة إسرائيل.

وكانت الأكاديمية مصرية الأصل قالت أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي حول مزاعم بمعاداة الجامعة للسامية الأسبوع الماضي، إنه "تم استغلال هذا التوتر وتضخيمه من أفراد لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا جاؤوا إلى الحرم الجامعي لتحقيق قائمة أولوياتهم".

وأضافت: "نريد إعادة الأمور لنصابها".