وسط الحرب والبرد.. مساجد رفح تفتح أبوابها أمام النازحين

أعلنت مديرية أوقاف رفح في جنوب غزة، مساء أمس الثلاثاء، فتح أبواب المساجد أمام النساء والأطفال وكبار السن، بعدما شهدت المدينة موجة نزوح ضخمة إثر الهجوم البري للجيش الإسرائيلي على مدينة خانيونس.

وقال مدير الأوقاف في رفح محمد أبو عامر"إرم نيوز"، إن "القرار جاء بعد امتلاء مراكز الإيواء بالنازحين، وعدم بقاء أماكن أمام عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن".