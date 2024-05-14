توقعات بارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الأردني لتتجاوز 20%

قال مختصون في الشأن السياسي والبرلماني في الأردن، إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل والذي سينتخب، في 10 أيلول، ستتضاعف وتصل إلى حاجز (21-23%)، بعدما أن كانت في البرلمان الأخير (11.5%).

وبلغ عدد النساء في البرلمان الحالي الذي يضم (130) عضوًا، (15) سيدة، تمكّن من حجز مقاعدهن عبر نظام الكوتا الذي خصص للمرأة 15 مقعدًا، في حين أن القانون الجديد خصص للمرأة (18) مقعدًا من أصل (138) عدد أعضاء البرلمان المقبل.

قوانين الإصلاح السياسي

فضلاً عن إمكانية منافستها لبقية المرشحين دون اللجوء لنظام الكوتا، مثلما اشترط القانون الجديد أن يتم تضمين سيدتين على الأقل ضمن أول 6 أسماء في القوائم المترشحة على مستوى المقاعد المخصصة للأحزاب وعددها (41) مقعدًا، ما يعني أنه في حال فوز 5 قوائم بمقاعد تصل لغاية 6، فإن نصيب المرأة منها سيكون مقعدين، وبالتالي تتحصل على 10 مقاعد.