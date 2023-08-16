"الصدامات المرورية".. السبب الأول للموت بين شباب لبنان

حصدت "الصدامات المرورية"، في النصف الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري، أرواح 23 شخصًا في لبنان، وأصابت 123 آخرين بجراح في 86 حادثًا، فيما بلغ مجموع الخسائر البشرية، منذ بداية عام 2023 ولغاية 13 آب/ أغسطس، 226 ضحية.

ووفقًا للدراسات ذات الصلة، تمثل الصدامات المرورية السبب الأول لوفيات الشباب في لبنان. و"الصدامات المرورية" هي المصطلح الرسمي المعتمد من جانب الأمم المتحدة، بدلًا من "حوادث السير"، لأن الحادث بما يعنيه هو قضاء وقدر، بينما هناك أكثر من 90% من الكوارث على الطرقات ناجمة عن الأخطاء البشرية .

الأعلى في المنطقة

وقال سمير سنو منسق أنشطة "اليازا" في بيروت، وهي جمعية تُعنى بالتوعية من الصدامات المرورية، إن نسبة الخسائر البشرية، ونسبة الصدامات المرورية، "هي نسبة مرتفعة جدًا بالنسبة لمساحة لبنان، وعدد سكانه".

وأضاف في تعليق لـ"إرم نيوز أن "نسبة أعداد الضحايا في لبنان هي الأعلى في المنطقة، وعادةً ما تقاس النسب في دول مثل أوروبا، وكندا، باحتساب 4 أو 5 ضحايا من بين 100 ألف نسمة، أما في لبنان فإن لكل 100 ألف هناك 25 ضحية تقريبًا".