لبنان.. قتلى بتبادل لإطلاق النار إثر انقلاب شاحنة أسلحة لحزب الله

ونقلًا عن شهود عيان طوَّق عناصر من الحزب كانوا يواكبون الشاحنة المكان، وتبادلوا إطلاق النار مع عدد من السكان ما أدى إلى مقتل شخص من أبناء البلدة يدعى "فادي بجاني"، وآخر من عناصر الحزب.

ووصلت إلى المكان قوة من الجيش اللبناني، وعناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وحاولت رافعة استقدمها الجيش رفع الشاحنة، التي قطعت حركة المرور في هذه النقطة الرئيسة "طريق الشام".

وحاول أبناء الكحالة منع رفع الشاحنة احتجاجًا على مقتل شخصين من البلدة.

وقال حزب الله في بيان: "أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت انقلبت في منطقة الكحالة، وفيما كان المعنيون بإيصالها يُجرون اتصالات طلبًا للمساعدة ورفعها من الطريق تجمّع عدد من المسلحين من ‏الميليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفرادها، حيث قاموا برمي الحجارة أولًا ثم إطلاق النار، وأدى ذلك إلى مقتل عنصر من الحزب".