مقتل جنديين يمنيين بحادث سير في محافظة أبين
لقي جنديان يمنيان مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون، الاثنين؛ إثر انقلاب دوريتهم العسكرية أثناء مرورهم بأحد الطرق في ضواحي محافظة أبين، المتاخمة للعاصمة المؤقتة للبلاد عدن.
وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، في بيان صحفي، إن "طاقما عسكريا تعرض في منطقة صرة المشايخ بمديرية مودية شمال شرق محافظة أبين جنوبي البلاد لانقلاب مروري، أدّى إلى وفاة جنديين وإصابة أربعة آخرين".
وفي تقرير الإدارة العامة لشرطة السير اليمنية، فقد شهدت البلاد، الاثنين، 16 حادثاً مرورياً، في أماكن متفرقة من البلاد، أسفرت عن أربع وفيات وجرح 16 آخرين، تسعة منهم وصفت إصاباتهم بـ"البالغة".
يُشار إلى أن 14 شخصاً، (13 جنديا ومدنيا واحدا) فقدوا الأسبوع الماضي حياتهم إثر حادث مروري؛ جراء تصادم مركبتين إحداهما كانت تقلّ على متنها كميات من الوقود؛ ما أدّى إلى اشتعال النيران واحتراق كلاهما، في أحد الطرق الصحراوية الرابطة بين محافظتي الجوف ومأرب شمال البلاد.
وسجّلت حوادث السير، بحسب وزارة الداخلية، وقوع ما يقارب من ثلاثة آلاف حادث مروري، على مدار العام الماضي، خلّفت وفاة 275 شخصاً، وإصابة أكثر من 1800 آخرين، وذلك فقط على مستوى المحافظات اليمنية الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة الشرعية.