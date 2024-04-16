مقتل جنديين يمنيين بحادث سير في محافظة أبين

لقي جنديان يمنيان مصرعهما، وأصيب أربعة آخرون، الاثنين؛ إثر انقلاب دوريتهم العسكرية أثناء مرورهم بأحد الطرق في ضواحي محافظة أبين، المتاخمة للعاصمة المؤقتة للبلاد عدن.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، في بيان صحفي، إن "طاقما عسكريا تعرض في منطقة صرة المشايخ بمديرية مودية شمال شرق محافظة أبين جنوبي البلاد لانقلاب مروري، أدّى إلى وفاة جنديين وإصابة أربعة آخرين".

وفي تقرير الإدارة العامة لشرطة السير اليمنية، فقد شهدت البلاد، الاثنين، 16 حادثاً مرورياً، في أماكن متفرقة من البلاد، أسفرت عن أربع وفيات وجرح 16 آخرين، تسعة منهم وصفت إصاباتهم بـ"البالغة".