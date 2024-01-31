نزوح جماعي جديد من غزة بعد إعادة الجيش الإسرائيلي اجتياح المدينة

نزح آلاف الفلسطينيين، ممن بقوا في منازلهم بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة غزة، الثلاثاء، بشكل جماعي، بعد انتشار جديد للقوات الإسرائيلية في مناطقهم.

واستأنف الجيش الإسرائيلي أنشطته العسكرية في مدينة غزة، بعد أن كان قد انسحب منها قبل نحو 3 أسابيع، حيث بدأ عمليات انتشار لقواته في مناطق حي الرمال وفي محيط مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وتقدر إحصاءات الأجهزة الحكومية في غزة، أن نحو 800 ألف فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، ولم يتركوا منازلهم بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي في بداية عمليته البرية منهم النزوح تجاه مناطق وسط وجنوب القطاع.