رصد استخباري يكشف خارطة نقل الصواريخ الحوثية

أقدم الحوثيون على نقل عدد كبير من الصواريخ إلى مراكز الإطلاق شمال اليمن، في خطوة استراتيجية تشير إلى تصاعد التوترات في المنطقة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "شيبا" الاستخبارية البريطانية.

وبحسب الوكالة، يُنظر إلى هذه التصعيدات أنها تحضير لصراع طويل الأمد مع القوات الغربية العاملة في البحر الأحمر.

وجاء في التقرير الاستخباراتي، أن "آخر حالة رصدتها استخبارات شيبا، تعلقت بنقل ستة صواريخ من طراز سعير، مصنفة على أنها صواريخ باليستية أرض-أرض متوسطة المدى، من مستودع استراتيجي في صنعاء إلى مراكز إطلاق في الحديدة".

ويصف الحوثيون صواريخ "سعير" بأنها دقيقة؛ إذ أثبتت قدرتها على مراوغة أنظمة الدفاع الجوي التي تنشرها القوات السعودية والأمريكية والبريطانية. وقد استُخدمت هذه الصواريخ بشكل خاص في هجوم أبريل 2021 على شركة أرامكو السعودية.