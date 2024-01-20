رصد استخباري يكشف خارطة نقل الصواريخ الحوثية
أقدم الحوثيون على نقل عدد كبير من الصواريخ إلى مراكز الإطلاق شمال اليمن، في خطوة استراتيجية تشير إلى تصاعد التوترات في المنطقة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "شيبا" الاستخبارية البريطانية.
وبحسب الوكالة، يُنظر إلى هذه التصعيدات أنها تحضير لصراع طويل الأمد مع القوات الغربية العاملة في البحر الأحمر.
وجاء في التقرير الاستخباراتي، أن "آخر حالة رصدتها استخبارات شيبا، تعلقت بنقل ستة صواريخ من طراز سعير، مصنفة على أنها صواريخ باليستية أرض-أرض متوسطة المدى، من مستودع استراتيجي في صنعاء إلى مراكز إطلاق في الحديدة".
ويصف الحوثيون صواريخ "سعير" بأنها دقيقة؛ إذ أثبتت قدرتها على مراوغة أنظمة الدفاع الجوي التي تنشرها القوات السعودية والأمريكية والبريطانية. وقد استُخدمت هذه الصواريخ بشكل خاص في هجوم أبريل 2021 على شركة أرامكو السعودية.
ووفقا لـ"شيبا"، فإن "عملية النقل تمت من جبل النهدين المطل استراتيجياً على صنعاء، حيث تم تخزين الصواريخ في المستودع. وتم استخدام شاحنتين منفصلتين للنقل، تتبع كل منهما طريقًا مختلفًا.
وسافرت الشاحنة الأولى إلى منطقة سرف شمال صنعاء قبل أن تعدل مسارها غرباً عبر طريق الحيمة الحديدة، لتصل في النهاية إلى مستودع تكتيكي في باجل بمحافظة الحديدة.
بالتزامن مع ذلك، انطلقت الشاحنة الثانية في طريقها نحو ذمار قبل أن تختتم رحلتها في مستودع تكتيكي يقع في معسكر كيلو 16 بالحديدة.
وأفادت الوكالة بأنه "عند وصول الشاحنة إلى الحديدة، تم توزيع صواريخ سعير الستة بشكل استراتيجي على مراكز الإطلاق على طول الساحل، التي تغطي المنطقة الواقعة بين ميناءي الحديدة والصليف، ولتعزيز قدراتهم الدفاعية، قام الحوثيون بتركيب أنظمة دفاع جوي على طول ساحل الأعرج، في موقع استراتيجي بين الميناءين".