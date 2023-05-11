اعتقال 8 فلسطينيين وإصابة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية
اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، 8 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بين شبان من بلدة صور باهر جنوب القدس والجيش الإسرائيلي.
وكانت وحدات من الجيش الإسرائيلي ترافقها مجموعات من وحدات المستعربين، اقتحمت فجر اليوم، بضع مناطق في بيت لحم ونابلس وقرى الخليل، ونفذت حملة اعتقالات بحق فلسطينيين بحجة أنهم مطلوبون لجهات أمنية إسرائيلية.
كما اندلعت مواجهات فجر الخميس في بلدة صور باهر جنوب القدس، بين شبان من البلدة والجيش الإسرائيلي، حيث قام الشبان برشق دورية من الجيش بمفرقعات نارية (الألعاب النارية)، ليرد الجيش بإطلاق الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز والصوت، وأصيب على إثرها شاب من البلدة برصاصة مطاطية خلال المواجهات، تم نقله إلى المستشفى، بحسب مصادر محلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة أحد جنوده جراء إطلاق النار عليه خلال اقتحام مناطق في الضفة الغربية الليلة الماضية.