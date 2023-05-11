اعتقال 8 فلسطينيين وإصابة جندي إسرائيلي بالضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، 8 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بين شبان من بلدة صور باهر جنوب القدس والجيش الإسرائيلي.

وكانت وحدات من الجيش الإسرائيلي ترافقها مجموعات من وحدات المستعربين، اقتحمت فجر اليوم، بضع مناطق في بيت لحم ونابلس وقرى الخليل، ونفذت حملة اعتقالات بحق فلسطينيين بحجة أنهم مطلوبون لجهات أمنية إسرائيلية.