ضربة للتهدئة.. إسرائيل تتمسك بجثمان خضر عدنان لاستخدامه في تبادل أسرى

نفت إسرائيل، اليوم الخميس، نيتها الإفراج عن جثمان الأسير خضر عدنان، الذي تُوفي في سجنه قبل أيام، بعد إضرابه عن الطعام، ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء جولة التصعيد الحالية في قطاع غزة.

وتحدثت مصادر مختلفة عربية وعبرية عن عدة شروط وضعتها حركة "الجهاد الإسلامي" لإنهاء الجولة الحالية، أبرزها الإفراج عن جثمان خضر عدنان، ووقف سياسة الاغتيالات.

وقال مصدر أمني كبير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "حركة (الجهاد الإسلامي) حوّلت خضر عدنان لرمز لذلك لن يُعاد جثمانه، وإذا كان جثمان خضر عدنان عبارة عن ورقة ضغط فإننا سنحتفظ به من أجل تنفيذ صفقة تبادل أسرى".