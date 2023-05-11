ضربة للتهدئة.. إسرائيل تتمسك بجثمان خضر عدنان لاستخدامه في تبادل أسرى
نفت إسرائيل، اليوم الخميس، نيتها الإفراج عن جثمان الأسير خضر عدنان، الذي تُوفي في سجنه قبل أيام، بعد إضرابه عن الطعام، ضمن جهود وقف إطلاق النار، وإنهاء جولة التصعيد الحالية في قطاع غزة.
وتحدثت مصادر مختلفة عربية وعبرية عن عدة شروط وضعتها حركة "الجهاد الإسلامي" لإنهاء الجولة الحالية، أبرزها الإفراج عن جثمان خضر عدنان، ووقف سياسة الاغتيالات.
وقال مصدر أمني كبير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "حركة (الجهاد الإسلامي) حوّلت خضر عدنان لرمز لذلك لن يُعاد جثمانه، وإذا كان جثمان خضر عدنان عبارة عن ورقة ضغط فإننا سنحتفظ به من أجل تنفيذ صفقة تبادل أسرى".
وأضاف المصدر الأمني، الذي لم يُكشف عن هويته، إن "حركة (الجهاد الإسلامي) تبحث عن إنجاز نوعي، ولذلك يطالبون بإعادة جثمان خضر عدنان، والتعهد بعدم تنفيذ عمليات اغتيال".
وأوضح المصدر الأمني الإسرائيلي: "لا يوجد لدينا تعهدات لهم بعدم تنفيذ اغتيالات، ولكن نقول لهم إذا لم يتم إطلاق صواريخ على إسرائيل لن يكون هناك ردٌّ من إسرائيل".
وتابع المصدر: "إسرائيل لن توافق على شروط (الجهاد الإسلامي)، هم يريدون إنهاء العملية العسكرية على غزة، وفي نفس الوقت يريدون الرد على عملية اغتيال قائد الوحدة الصاروخية في خانيونس"، لافتًا إلى أنها ساعات حرجة.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية مختلفة أن فُرص التوصل إلى وقف إطلاق نار مع غزة ضئيلة، لافتة إلى أن الفجوات ما زالت كبيرة جدًا بين الأطراف.
ونقلت قناة "كان" العبرية عن مسؤول مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار قوله إنه "سيكون من الصعب التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الساعات المقبلة".
ووفق القناة، فإن وفدًا مصريًا وصل إلى تل أبيب لإجراء مفاوضات حول وقف إطلاق نار مع إسرائيل.
وفي سياق ذي صلة، أكدت القناة "12" العبرية تجنيد الجيش الإسرائيلي لعدد من جنود الاحتياط على مسافة 7 كلم من حدود قطاع غزة.
وبحسب القناة العبرية، فإن قرار التجنيد جاء بعد انفجار في مفاوضات التهدئة بين "الجهاد الإسلامي" وإسرائيل.
فيما أكد حزب "الليكود" لقادة الائتلاف أن "كل الأنباء عن وقف إطلاق نار مشروط هي أنباء كاذبة".
وقال الحزب الحاكم في إسرائيل: "اعتبارًا من هذه اللحظة لا يوجد وقف إطلاق نار، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز للجيش بضرب (الجهاد) بكل قوة، ومواصلة السياسة الهجومية"، وفق القناة "13" العبرية.