"الصحة العالمية": شحنة مساعدات طبية عاجلة وصلت السودان

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن مساعدات طبية عاجلة لنحو 165 ألف شخص وصلت جوًا إلى بورتسودان قادمة من دبي، ومن المزمع توصيلها إلى 13 منشأة صحية.

والشحنة، التي تزن 30 طنًا وتشمل معدات جراحية طارئة، وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، هي الأولى التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان.