"الصحة العالمية": شحنة مساعدات طبية عاجلة وصلت السودان

"الصحة العالمية": شحنة مساعدات طبية عاجلة وصلت السودان

رويترز
رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن مساعدات طبية عاجلة لنحو 165 ألف شخص وصلت جوًا إلى بورتسودان قادمة من دبي، ومن المزمع توصيلها إلى 13 منشأة صحية.

 والشحنة، التي تزن 30 طنًا وتشمل معدات جراحية طارئة، وأخرى للتعامل مع حالات الصدمة، هي الأولى التي تصل إلى البلاد منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان.

"الصحة العالمية": شحنة مساعدات طبية عاجلة وصلت السودان
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لكن توزيع شحنة المساعدات تلك سيتوقف على "الأمن وتصاريح الدخول"، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية في بيان.

 وتستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم السبت، محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في ظل قتال مستمر منذ أسابيع راح ضحيته مئات المدنيين، وأسفر عن إغلاق مستشفيات.

السودان
صراع الجنرالات

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