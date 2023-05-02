محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين السودانيين

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين والذين اضطرتهم الظروف الأخيرة لمغادرة منازلهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن "دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب، وتمد على الدوام لهم يد العون في أوقات الشدة تعبيرًا عن قيمها الإنسانية النبيلة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "الفئات الأكثر تضررًا من النازحين السودانيين ستستفيد من هذا الدعم الذي سيُقدم على شكل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم، من خلال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وشدد الشيخ محمد بن راشد على عمق العلاقات الثنائية بين شعبي الإمارات والسودان، والروابط الثقافية والحضارية التي تجمعهما، مؤكدًا أن دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب، وتمد على الدوام لهم يد العون في أوقات الشدة تعبيرًا عن قيمها الإنسانية النبيلة.