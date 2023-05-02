حرب السودان تدخل أسبوعها الثالث.. و"الكارثة" تدمي القلوب

شهدت الخرطوم، الإثنين، غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية، رغم هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع.

فيما حذّرت الأمم المتحدة من أنّ السودان بات على شفا "كارثة" إنسانية ومئات الآلاف قد يفرّون منه.

وأدت الاشتباكات الدامية التي دخلت أسبوعها الثالث إلى نزوح عشرات الآلاف من السودانيين إلى دول مجاورة، مثل مصر وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وحذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، من أن "أكثر من 800 ألف شخص" قد يفرّون من السودان.

وكتب فيليبو غراندي في تغريدة على تويتر "نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يُجبرون على الفرار من السودان بحثاً عن الأمان".

ودقّت الأمم المتحدة جرس الإنذار من تحوّل الوضع الى مأساة إنسانية.