نتنياهو لـ"حماس": الضغط الدولي علينا لن ينجح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إن إلغاءه زيارة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه لواشنطن هذا الأسبوع يهدف إلى توجيه رسالة لحماس، بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب في غزة.
وأضاف في تصريحات نقلتها رويترز خلال اجتماع مع السناتور الأمريكي ريك سكوت الذي يزور إسرائيل، "لقد كانت رسالة أولا وقبل كل شيء إلى حماس: لا تراهنوا على هذا الضغط، فهو لن يجدي".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد تبنى، الإثنين، قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
ويأتي ذلك في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.