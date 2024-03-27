نتنياهو لـ"حماس": الضغط الدولي علينا لن ينجح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، إن إلغاءه زيارة كان من المقرر أن يقوم بها كبار مساعديه لواشنطن هذا الأسبوع يهدف إلى توجيه رسالة لحماس، بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب في غزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها رويترز خلال اجتماع مع السناتور الأمريكي ريك سكوت الذي يزور إسرائيل، "لقد كانت رسالة أولا وقبل كل شيء إلى حماس: لا تراهنوا على هذا الضغط، فهو لن يجدي".