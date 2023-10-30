هجوم بري جزئي على غزة.. اختبار للقدرات أم تصعيد مُقبل؟

دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من حربها على حركة حماس، بعدما وسعت هجماتها البرية، بعد أن قطعت جميع الاتصالات تقريبًا عن قطاع غزة، مع زيادة القصف المدفعي والجوي، في عملية وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالمرحلة الثانية من الحرب الدائرة منذ ثلاثة أسابيع.

وتفضل إسرائيل شن الهجوم البري على الهجوم البحري لأسباب عدة، منها: السيطرة على الأرض، ما يعطيها حرية الحركة والتصرف، والقضاء على الأنفاق التي تستخدمها حماس لاختراق الحدود الإسرائيلية، وكسر إرادة الفصائل الفلسطينية، وتحرير كل الرهائن الإسرائيليين.

المتغيرات الجغرافية في مواجهة إسرائيل

من وجهة نظر الخبير العسكري العراقي، اللواء الدكتور محمد عاصم شنشل، تعتمد العمليات العسكرية الإسرائيلية كليًا على الضربات الجوية، مشيرًا إلى أن "معظم هجمات إسرائيل البرية مصيرها الفشل، رغم إمكانيات التفوق".

وأوضح الخبير العسكري العراقي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الهجمات البرية تفشل بسبب عدم تدرب القوات الإسرائيلية على قتال الشوارع والقتال البري الممنهج، رغم وضعهم خططًا عسكرية كبيرة جدًا"، لافتًا إلى أن "الفصائل الفلسطينية تعول على جغرافية المنطقة التي يعرفونها جيدًا، ما يُمكّنهم من السيطرة على ميدان المعركة".

وقال اللواء شنشل إن "الاجتياح البري الإسرائيلي دائمًا ما يكون محميًا بغطاء جوي ومدفعي لتحقيق أهدافه، خصوصًا أن الفصائل تسيطر على الأرض، وتعلم كل المخابئ لشن هجماتها".

وأشار إلى أن "الإصرار على الهجوم البري يأتي في ظل سعي إسرائيل لإظهار قوتها العسكرية، خصوصًا القطع العسكرية كالمدرعات والدبابات، وكل القطع الجديدة التي انضمت لإسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المساندة لها".

وتعتمد إسرائيل على استراتيجيات عدة للوصول إلى أهدافها في الحرب على غزة، منها الضربات الجوية على أهداف عسكرية وأمنية في غزة، والعمليات البرية التي تستخدم فيها قواتها البرية للسيطرة على مناطق في القطاع.

إسرائيل لا تتفوق في الهجوم البحري

وعن إصرار إسرائيل على شن هجوم بري، وليس عن طريق البحر، رأى الخبير العسكري العراقي أن "إسرائيل تمتلك قطعًا عسكرية بحرية كبيرة جدًا، لكن لا تتفوق في استخدامها كالعمليات الجوية من خلال المقاتلات التي تقصف قطاع غزة".