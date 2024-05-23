رئيس حكومة فرنسا إلى المغرب.. هل يمهد لزيارة ماكرون؟

يستعد رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب، والتي تعد تمهيدا محتملا لزيارة دولة مرتقبة لإيمانويل ماكرون إلى المملكة.

وقالت صحيفة "لاتريبين" الفرنسية، إن أتال سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، في الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل، لـ"إعادة الدفء للروابط بين باريس والرباط، بعد عامين من العلاقات الدبلوماسية شديدة البرودة".

زخم جديد

وأكد مصدر حكومي لـ"إرم نيوز"، أن زيارة رئيس الحكومة الفرنسية إلى المغرب، تأتي لتقوية ودعم العلاقات الثنائية الجيدة.

وأضاف المصدر ذاته - والذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام- أن الزيارة قد تُبرمج على الأرجح خلال شهر يوليو المقبل، رافضا الكشف عن الملفات التي سيتم مناقشتها خلال هذه الزيارة.

واستطرد أن أتال سيُجري لقاءات بالعاصمة الرباط مع مجموعة من المسؤولين؛ وفي مقدمتهم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

ووفق تحليلات لوسائل إعلام فرنسية، فإن زيارة أتال المرتقبة للرباط ستهم في جانب منها التحضير لزيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب، حيث قالت إن إيمانويل ماكرون يرغب في القيام بها قبل الصيف القادم.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام مغربية أن الموعد الرسمي لزيارة ماكرون إلى المغرب سيظهر بعد انتهاء "أولمبياد باريس".