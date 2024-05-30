محللون: احتلال محور فيلادلفيا يعني السيطرة الكاملة على غزة

يرى محللون سياسيون أن إعلان الجيش الإسرائيلي، السيطرة على محور فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة على طول الحدود بين مصر وغزة، يعني إطباق السيطرة الكاملة على القطاع، ما يجعل تل أبيب جاهزة لقبول مبادرة لوقف إطلاق النار.

وقال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني يحيى قاعود، إن السيطرة على محور فيلادلفيا يعني أنه "لن يدخل غزة أو يخرج منها شيء بدون إذن ورغبة إسرائيل، وأيضًا ذلك لا يعني انتهاء حرب الإبادة ضد القطاع".

وأضاف قاعود، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل معنية بالمزيد من تدمير الحياة ومرافقها في غزة لتضمن التخلص من أكبر عدد ممكن من سكان القطاع".

واتهم قاعود إسرائيل بمواصلة الحرب تحت ذريعة "تصفية المقاومة وهو أمر غير ممكن، ويستغل ذلك لمواصلة تدمير غزة بشكل شامل".

وقال إن "ذلك يجعل الاحتلال جاهزا أكثر من أي وقت مضى لأي مبادرة أو اتفاق لوقف إطلاق نار قصير أو طويل المدى، دون إرخاء سيطرته على مفاصل الحركة والتنقل والسيطرة داخل القطاع".

وبدوره، يرى الخبير في الشأن السياسي الدولي د. رائد نجم، أن إعادة احتلال محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري مخالف لاتفاقية 2005 مع مصر، التي انسحبت بموجبها إسرائيل من قطاع غزة وأصبح بذلك المحور مسؤولية أمنية للقاهرة.

وقال إن "إعادة احتلال محور فيلادلفيا هو تنفيذ لتهديدات نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بأنها ستعيد السيطرة العسكرية على قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا، والتي طالما أطلقت اتهامات بأن حماس قد تسلحت من خلال هذا المحور".