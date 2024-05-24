"من النهر إلى البحر".. تصريحات مسؤولة إسبانية تشعل غضبا واسعا في إسرائيل

أثارت تصريحات نائبة رئيس الوزراء الإسباني، وزيرة العمل، يولاندا دياز، غضبا عارما في إسرائيل؛ بعد رفعها شعار "تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف نائبة رئيس الوزراء الإسباني، وزيرة العمل، يولاندا دياز، بـ"الشخص الجاهل والمليء بالكراهية".

جاء ذلك في رده على تصريحات دياز التي جاءت خلال كلمة مصورة أكدت فيها أن تحرك إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/ أيار الجاري، "مجرد بداية".

ودعا كاتس الوزيرة الإسبانية، عبر منصة "إكس"، إلى "دراسة 700 عام من الحكم الإسلامي المتطرف في الأندلس"، وفقا لوصفه.