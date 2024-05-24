"من النهر إلى البحر".. تصريحات مسؤولة إسبانية تشعل غضبا واسعا في إسرائيل
أثارت تصريحات نائبة رئيس الوزراء الإسباني، وزيرة العمل، يولاندا دياز، غضبا عارما في إسرائيل؛ بعد رفعها شعار "تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس وصف نائبة رئيس الوزراء الإسباني، وزيرة العمل، يولاندا دياز، بـ"الشخص الجاهل والمليء بالكراهية".
جاء ذلك في رده على تصريحات دياز التي جاءت خلال كلمة مصورة أكدت فيها أن تحرك إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/ أيار الجاري، "مجرد بداية".
ودعا كاتس الوزيرة الإسبانية، عبر منصة "إكس"، إلى "دراسة 700 عام من الحكم الإسلامي المتطرف في الأندلس"، وفقا لوصفه.
وكانت الخارجية الإسرائيلية أعلنت قطع العلاقات بين القنصلية الإسبانية والفلسطينيين، ومنعها من تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكان التوتر قد تصاعد بين إسرائيل وكل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا؛ إثر إعلان الدول الأوروبية الثلاث الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو أيار الجاري.
بدورها نددت السفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا بتصريحات دياز قائلة إنها "دعوة إلى إزالة إسرائيل".
وفي منشور على منصة إكس، أعربت السفيرة الإسرائيلية في مدريد روديكا راديان-غوردون عن "رفضها المطلق لتصريحات يولاندا دياز"، متّهمة إياها بـ"استخدام شعار حركة حماس".
وأضافت: "هذا التعبير هو دعوة واضحة إلى إزالة إسرائيل... من غير المقبول بتاتا أن (هذه الكلمات) تفوّهت بها مسؤولة في الحكومة".