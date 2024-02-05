بلينكن في السعودية أولى محطات جولته بالمنطقة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية، المحطة الأولى في جولته الجديدة بالشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يلتقي الوزير بلينكن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك في العاصمة الرياض.

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي في وقت تحاول فيه واشنطن إعطاء دفعة للمفاوضات بين المملكة وإسرائيل بشأن اتفاق على التطبيع، وكذلك إحراز تقدم في المحادثات الخاصة بغزة بعد الحرب.