بلينكن في السعودية أولى محطات جولته بالمنطقة
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية، المحطة الأولى في جولته الجديدة بالشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يلتقي الوزير بلينكن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك في العاصمة الرياض.
وتأتي زيارة الوزير الأمريكي في وقت تحاول فيه واشنطن إعطاء دفعة للمفاوضات بين المملكة وإسرائيل بشأن اتفاق على التطبيع، وكذلك إحراز تقدم في المحادثات الخاصة بغزة بعد الحرب.
وتعد هذه خامس جولة يقوم بها الوزير بلينكن إلى المنطقة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومن المقرر أيضا أن يزور بلينكن مصر وقطر وإسرائيل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري؛ لإعطاء زخم للمحادثات، التي تتم بوساطة مصرية وقطرية مع حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.