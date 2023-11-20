مساران لوجهات محتملة للعملية البرية للجيش الإسرائيلي بقطاع غزة

ورُصد انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من مناطق رئيسة وسط مدينة غزة وغربها، وهو الأمر الذي ينذر بتحرك عسكري جديد للجيش، وسط احتمالات أن تكون له وجهة جديدة للمعركة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يعمل في الوقت الحالي على تطويق مدينة غزة بالكامل، وذلك من أجل التوجه نحو مسارين اثنين، الأول باتجاه شمال القطاع، والثاني يتمثل باجتياح بري لمدن الجنوب وتحديداً مدينة خانيونس.

معركة شمال غزة

وفيما يتعلق بالمسار الأول، فإن تحركات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أنه يعمل حالياً على حسم المعركة بغزة، من خلال السيطرة الكاملة على شمال القطاع وتطويقه من مختلف الاتجاهات، والزحف من قلب المدينة نحو شمالها.

وتظهر تحركات الجيش الإسرائيلي سعي جنوده لتضييق الخناق على بلدات الشمال "جباليا، بيت حانون، بيت لاهيا"، وتطويق المستشفى الإندونيسي، شمال القطاع.

ومن شأن ذلك، أن يؤدي لتهجير الآلاف من سكان الشمال الذين لم ينصاعوا للأوامر الإسرائيلية فيما يتعلق بإخلاء غزة وشمالها، خاصة في ظل التحذيرات الفلسطينية من تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي بالمستشفى الإندونيسي.