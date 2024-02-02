مساعٍ غربية لضبط الحدود اللبنانية.. تطبيق القرارات الأممية أو الحرب‎

تنشط الدبلوماسية الغربية تجاه لبنان لتحديد الصورة لما بعد الحرب في قطاع غزة، وسط مخاوف من تصعيد أكبر على الجبهة الجنوبية للبلاد، في حين يقول خبراء إن قرار ميليشيا حزب الله يصدر من إيران.

وتتركز الرسائل الدبلوماسية إلى لبنان على ضرورة التهدئة على جبهة الجنوب؛ لأن خلاف ذلك، سيعني الذهاب إلى حرب أوسع بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، بحسب التهديدات الإسرائيلية.

وطالبت إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي 1701، الذي ينص على إبعاد عناصر "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، وقالت إنها ستطبقه إما بالجهود الدبلوماسية أو بالقوة العسكرية.

وفي مقابلة مع صحيفة النهار اللبنانية، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن البديل لوقف التصعيد: "يتضمن تطبيق القرار 1701، وهذا يعني أن ينقل حزب الله قواته إلى شمال الليطاني، إضافة للترسيم الصحيح للخط الأزرق على الحدود، ورفع مستوى التدريب للجيش اللبناني للقيام بالمزيد من الدوريات الحدودية".