على 3 مراحل.. تفاصيل المبادرة الفرنسية للتسوية بين حزب الله وإسرائيل

كشفت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية تفاصيل المبادرة الفرنسية الجديدة للتسوية بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة بين الجانبين.

وأفادت القناة في تقرير لها، الجمعة، بأن الصيغة الفرنسية المقترحة أرسلت إلى بيروت، كما طُرحت خلال الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في العاصمة اللبنانية.

المرحلة الأولى

تشمل المبادرة الفرنسية 3 مراحل: الأولى تتضمن إعلان جميع المجموعات المسلحة في لبنان، سواء ميليشيا حزب الله أو المجموعات الأخرى، توقفها عن العمليات العسكرية التي تستهدف إسرائيل، والامتناع عن العمليات التي تطال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل".

وتتخلل هذه المرحلة عمليات إشراف على تنفيذ هذا الشرط من خلال ضمان قيام "اليونيفيل" بدوريات منتظمة جنوبي نهر الليطاني.

في المقابل، تتوقف إسرائيل عن جميع العمليات العسكرية في لبنان، بما في ذلك وقف الغارات الجوية، كما تتوقف عن إغلاق إشارات الرادارات الخاصة بسفن الدوريات التابعة لليونيفيل، وتكف عن جميع العمليات التي قد تشكل تهديدًا على القوة الأممية.

وفي هذه المرحلة أيضًا، ستزيد "اليونيفيل" من أعداد الدوريات التي تباشرها على امتداد الخط الأزرق بين جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.