كيف تستعد ذراع حماس العسكرية للاحتياج الإسرائيلي لرفح؟

تُجري الذراع العسكرية لحركة "حماس"، كتائب عز الدين القسام، استعدادات تحسبًا للعمليات العسكرية البرية التي تعتزم إسرائيل شنها في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، ليل الخميس، أن المسؤول العسكري في "حماس"، محمد شبانة، الذي قالت إنه قائد "لواء رفح" في الحركة، يباشر تنفيذ استعدادات هدفها "الحفاظ على ثروات "حماس" في رفح" تحسبًا للهجوم البري.

وأشارت القناة العبرية إلى أن رفح تُعد "كنزًا استراتيجيًا" مهمًا لـ "حماس"، ومن ثمة تولي الذراع العسكرية للحركة لهذه المدينة اهتمامًا استثنائيًا، مضيفة أن قائد "لواء رفح" الذي يضم 4 كتائب مسلحة، وفق ما تقول إسرائيل، أمر المقاتلين بالتزود بكميات مناسبة من المُؤن والأسلحة.

تفخيخ المحاور

وزعمت القناة العبرية أن توجيهات صدرت لعناصر الذراع العسكرية لـ "حماس" ممن نجوا من المعارك في شمال القطاع بـ "الاندماج" في الكتائب العسكرية في رفح، تحسبًا للمعارك القادمة.

لكن القناة لم توضح ما إذا كان بمقدور مسلحي "حماس" الانتقال من الشمال إلى الجنوب، أم أن التعليمات هي شن هجمات في الشمال لتخفيف الضغط عن جبهة الجنوب.

وأشارت القناة العبرية أيضًا إلى أن من بين الاستعدادات التي تجريها ذراع "حماس" العسكرية حاليًا ما يتعلق بورقة الضغط الأهم، أي الأسرى الإسرائيليين.