عدن.. اغتيال نجل قيادي أمني في المجلس الانتقالي الجنوبي

قتل نجل رئيس الدائرة الأمنية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، بجنوب اليمن، اليوم الجمعة؛ إثر انفجار عبوّة ناسفة، استهدفت السيارة التي كان يقودها، قرب دوّار "السفينة"، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال مصدر قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي لـ"إرم نيوز"، إن العبوة الناسفة كانت مزروعة بسيارة نجل رئيس الدائرة الأمنية لدى الانتقالي الجنوبي، العميد أحمد حسن المرهبي، قبل أن يتم تفجير العبوة الناسفة في مديرية دار سعد، شمالي عدن.