ميليشيا الحوثي تستهدف السفينة البريطانية "لايكافيتوس" في خليج عدن

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، استهداف السفينة البريطانية "لايكافيتوس"، بصواريخ بحرية، خلال عبورها في خليج عدن.

ونشرت وسائل إعلام تابعة للميليشيا الحوثية بياناً أكدت فيه استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن يوم 15 فبراير الجاري، تحمل اسم "LYCAVITOS"، محققة إصابة مباشرة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي في كلمة بثها التلفزيون إنهم مستمرون "في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".