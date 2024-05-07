السلطات التونسية "تُلاحق" المنصف المرزوقي بتهمة "التهجم على الدولة"

أعلنت السلطات التونسية "ملاحقة" الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي وفتح القضاء تحقيقا بحقه، بتهمة "التهجم على مؤسسات الدولة" و"التشهير بالقضاة".

وقالت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قدّاس، لإذاعة موزاييك التونسية المحلية "تم الإذن بفتح بحث عدلي ضدّ المرزوقي".

وجاءت خطوة السلطات التونسية بعد حديث المرزوقي في ندوة صحفية عقدها خارج البلاد، بحسب ما ورد عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس.

و"تولى المرزوقي خلال الندوة التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين، وتولى التشهير بهم ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم".