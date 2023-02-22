السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين.