السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس

السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس

إرم نيوز

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
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وأكدت وزارة الخارجية السعودية "رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

مشددةً على "مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".

السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
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كما أعربت الوزارة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

السعودية

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