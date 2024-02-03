مسؤولون: أمريكا بدأت تنفيذ ضربات انتقامية في العراق وسوريا

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية، الجمعة، في العراق وسوريا، بعد هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين، على الحدود السورية الأردنية.

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، الجمعة، أن "عدوانا أمريكيا" على عدد من المواقع في صحراء سوريا وحدودها مع العراقية أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ستة مقاتلين موالين لإيران في ضربات أمريكية على شرق سوريا.

وجاء في بيان للمرصد "قُتل 6 من الميليشيات الإيرانية بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرون" نتيحة غارات على منطقة الحيدرية ببادية الميادين في شرق سوريا".

وقال المرصد إن ضربات جوية "مجهولة" استهدفـت مواقع لميليشيات الموالية لإيران بريف دير الزور تركزت ببادية الميادين والبوكمال شرقي سوريا. ورجح أن تكون الضربات أمريكية.

وأضاف أن "طائرات تقصف مواقع في الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور".