أمريكا: ندرس ردَّ حماس على مقترح الهدنة في غزة

أمريكا: ندرس ردَّ حماس على مقترح الهدنة في غزة
أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة "تدرس" الردَّ الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين إن واشنطن تلقت "الردَّ الذي سلمته حماس لقطر ومصر، ونحن ندرسه راهنًا"، وفقًا لما أوردته وكالة "فرانس برس".
وكانت وكالات أنباء ذكرت أن حماس قدَّمت لقطر ومصر ردَّها الرسمي على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.
ويتضمن الرد التأكيد على "وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام"، وقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إن ردهما "يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام"، وأكدتا الجاهزية "للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب".