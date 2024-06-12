أمريكا: ندرس ردَّ حماس على مقترح الهدنة في غزة

وكانت وكالات أنباء ذكرت أن حماس قدَّمت لقطر ومصر ردَّها الرسمي على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

ويتضمن الرد التأكيد على "وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام"، وقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إن ردهما "يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام"، وأكدتا الجاهزية "للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب".