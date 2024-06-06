أكسيوس: واشنطن حذرت إسرائيل من شن حرب على لبنان

منع الحرب الشاملة

وقال المسؤولان الأمريكيان للموقع، إن إدارة بايدن أخبرت إسرائيل أنها لا تعتقد أن "حربًا محدودة" في لبنان أو "حربًا إقليمية صغيرة" هي خيار واقعي؛ لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والخروج عن السيطرة.

وحسب الموقع فإن "منع الحرب الشاملة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله والتي قد تؤدي إلى تدمير واسع النطاق في لبنان وإسرائيل، كان هدفًا رئيسًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضاف الموقع أن إدارة بايدن تعتقد أنه سيكون من المستحيل استعادة الهدوء إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية دون وقف إطلاق النار في غزة.

وحسب "أكسيوس"، فإن "أحد السيناريوهات التي طرحتها إدارة بايدن مع إسرائيل هو أن لبنان قد يغمره مسلحون من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن الذين قد يرغبون في الانضمام إلى القتال".