ميليشيا حزب الله تعلن إسقاط منطاد تجسس إسرائيلي (فيديو)

وبقي التوتر على جانبي الحدود متصاعدًا اليوم؛ إثر إطلاق ميليشيا حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل فيما ردت الأخيرة بقصف مناطق في جنوب لبنان.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن بلدية كريات شمونة شمالي إسرائيل طالبت السكان بالتوجه للملاجئ تحسبا لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

ويدور قتال بين إسرائيل وميليشيا حزب الله بالتوازي مع حرب غزة المستمرة منذ سبعة أشهر، في أعنف مواجهة بينهما منذ حرب عام 2006.

وأسفر القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان عن مقتل أكثر من 270 مقاتلا من حزب الله، وأكثر من 30 مسلحا فلسطينيا، وأكثر من 70 مدنيا بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون.

وأدت الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا حزب الله وجماعات أخرى إلى مقتل أكثر من 14 جنديا إسرائيليا و9 مدنيين.