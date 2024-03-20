بين حكومة جديدة وحرب متصاعدة.. هل وقعت حماس بين "فكي كماشة"؟

رأت أوساط سياسية فلسطينية، أن حركة حماس دخلت "مرحلة جديدة من التخبط" جعلتها طرفاً في معركتين إحداهما سياسية مع السلطة الفلسطينية والأخرى عسكرية مع إسرائيل لتقع "بين فكّي كماشة"، بحسب وصف بعضهم.

وتعالى صوت التنديد من حركة حماس بعد تكليف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الملياردير الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة عقب تعيينه رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لمحمد اشتية المستقيل.

وكان الأمر الأكثر صعوبة على حركة حماس خلال الأسابيع الأخيرة، خسارتها لأكثر من من قيادي على المستوى العسكري، لعل آخرهم مروان عيسى وغازي أبوطعيمة رغم عدم تأكيد الحركة لذلك رسمياً كما دأبت على التكتم على عدد وهوية قتلاها خلال الحرب.

وزاد تأكيد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح بهدف معلن هو "القضاء على الكتائب المتبقية من حماس"، الضغط على الحركة التي لم تعد قادرة على مواكبة الزخم العسكري، بدليل توقف إطلاق الصواريخ تماماً وضعف العمليات التي كانت تعلن عنها باستمرار.