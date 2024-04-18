قبيل التصويت.. ماذا يترتب على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة؟

رفض أمريكي

ووفق تقارير إعلامية، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلباً أمريكيًّا بعدم المضي قدماً بالتصويت للعضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، حتى لا تضطر الولايات المتحدة لاستخدام "الفيتو" مجددا.

وبحسب موقع "إكسيوس" الأمريكي، فإن "8 أعضاء في مجلس الأمن، بينهم روسيا والصين والجزائر، يدعمون المطالب الفلسطينية، وأن القرار بحاجة لعضو آخر لتمريره، إن لم تلجأ الولايات المتحدة للفيتو".

وأشار إلى أن "استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مثل هذا القرار، خاصة وسط الحرب في غزة، من شأنه أن يجلب انتقادات حادة للرئيس الأمريكي جو بايدن على المستوى الدولي وداخل حزبه، بمن في ذلك بعض مؤيديه".

العضوية الكاملة

ويعني حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، اعتراف جميع الدول الأعضاء بالدولة الفلسطينية، حيث يتطلب الحصول على العضوية أولاً تسعة أصوات من أصل 15 عضواً، ومن ثم الحصول على ثلثي أصوات الجمعية العامة على الأقل.

والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة متاحة لجميع الدول وفق خمسة شروط رئيسة، هي أن يقدم الطلب من دولة وأن تكون محبة للسلام، وتقبل الالتزامات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة، وأن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، وعلى استعداد للقيام بذلك.

ووفق قراءات الأمم المتحدة، فإنه يتوجب أن تقدم الدولة الطلب للأمين العام للأمم المتحدة، وأن يتضمن تصريحاً رسميًّا بأنها تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فيما تصبح عضوية أي دولة نافذة بتاريخ اعتماد قرار القبول.