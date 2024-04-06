كولومبيا تطلب الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن كولومبيا تطلب التدخل بصفتها طرفاً في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة.

وذكرت المحكمة، في بيان، أن كولومبيا "قدمت بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة طلباً للتدخل في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا على إسرائيل، والخاصة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1984".

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد وجهت المحكمة، بحسب البيان، بموجب المادة 83 من لائحة المحكمة، لجنوب إفريقيا وإسرائيل دعوة لتقديم ملاحظة مكتوبة تتعلق بإعلان كولومبيا التدخل في القضية.