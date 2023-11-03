موسكو: إسرائيل لا تبلغ روسيا مسبقاً بضرباتها في سوريا
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تبلغ روسيا بخصوص ضرباتها في سوريا.
وقال بوغدانوف، للصحفيين: "ليس دائمًا، ولكن عادة لا يبلغون. بالنسبة لنا، هذه الهجمات على المطارات المدنية في دمشق وحلب هي مفاجأة كاملة، لم ينسقوا معنا أبدًا، نحن نعارض ذلك دائمًا".
وأوضح أن روسيا تعلم بالضربات الإسرائيلية على سوريا "بعد وقوعها".
وحول زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو، أكمل بوغدانوف: "الزيارة التي كانت مقررة في 15 نوفمبر، بطلب من القيادة الفلسطينية، تأجلت، لقد أشاروا إلى أن الوضع الآن صعب ولا يستطيع عباس مغادرة المنطقة. نحن نتفهم هذه الظروف".
ودأبت إسرائيل على استهداف مطارات في سوريا وأهداف أخرى، تقول إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، وزادت هذه الضربات بعد بدء الحرب مع حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أفادت قبل أيام بأن الوزير سيرغي لافروف أبلغ نظيره السوري فيصل المقداد أنه "لا يمكن قبول الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي أصبحت أكثر تكرارا وسط الأحداث المحيطة بقطاع غزة".