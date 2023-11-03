موسكو: إسرائيل لا تبلغ روسيا مسبقاً بضرباتها في سوريا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تبلغ روسيا بخصوص ضرباتها في سوريا.

وقال بوغدانوف، للصحفيين: "ليس دائمًا، ولكن عادة لا يبلغون. بالنسبة لنا، هذه الهجمات على المطارات المدنية في دمشق وحلب هي مفاجأة كاملة، لم ينسقوا معنا أبدًا، نحن نعارض ذلك دائمًا".

وأوضح أن روسيا تعلم بالضربات الإسرائيلية على سوريا "بعد وقوعها".