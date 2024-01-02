أول رد من حماس على اغتيال العاروري

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، أن اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن ينال من استمرار المقاومة".

وقال الرشق، في بيان، إن "عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة"، على حد تعبير البيان.

وفي وقت سابق، قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتب حماس الواقع في الضاحية الجنوبية في بيروت، ما تسبب بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وصالح العاروري سبق أن كان معتقلا في السجون الإسرائيلية لمدة 15 عاما، وتم الإفراج عنه ضمن صفقة "شاليط"، ويُعرف عنه بأنه عراب تسليح كتائب القسام، قبل الإفراج عنه وإبعاده، حيث استقر في لبنان، وهو متزوج ولديه ابنتان.