تفجير منزل العاروري القيادي في حركة حماس برام الله

هدم الجيش الإسرائيلي، منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في بلدة عارورة، شمال غرب رام الله، بعد اقتحامه صباح اليوم الثلاثاء، وتفجيره.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار في بيان قبل أكثر من عشرة أيام إلى "عملية واسعة النطاق ضد نشطاء حماس في قرية عارورة، قضاء رام الله، قام الجنود خلالها باستجواب واعتقال العشرات من نشطاء حماس".

وقال البيان، "كما تم خلال العملية اتخاذ منزل العاروري مقرًّا لقوات الشاباك، والجيش الإسرائيلي، في عملية اعتقال واستجواب النشطاء".