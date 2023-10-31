تفجير منزل العاروري القيادي في حركة حماس برام الله
هدم الجيش الإسرائيلي، منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في بلدة عارورة، شمال غرب رام الله، بعد اقتحامه صباح اليوم الثلاثاء، وتفجيره.
وكان الجيش الإسرائيلي أشار في بيان قبل أكثر من عشرة أيام إلى "عملية واسعة النطاق ضد نشطاء حماس في قرية عارورة، قضاء رام الله، قام الجنود خلالها باستجواب واعتقال العشرات من نشطاء حماس".
وقال البيان، "كما تم خلال العملية اتخاذ منزل العاروري مقرًّا لقوات الشاباك، والجيش الإسرائيلي، في عملية اعتقال واستجواب النشطاء".
كان الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل البلدة، قبل أن يقوم بتفجيره، اليوم، وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة التفجير.
تتهم إسرائيل العاروري، بأنه المسؤول عن تصاعد الهجمات ضد الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية.
يشار إلى أن العاروري مبعد عن الأراضي الفلسطينية منذ عام 2010، بعد أن أمضى نحو 18 سنة في السجون الإسرائيلية.